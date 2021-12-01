В ОПЕК+ ожидают профицит на рынке нефти

Техкомитет ОПЕК+ ожидает профицит на рынке нефти в 2022 году. Максимальный переизбыток прогнозируется в I квартале. Так, планируется, что в марте 2022 года профицит составит 3,8 млн баррелей в сутки, передает телеканал «Известия». Такие данные опубликованы с учетом продажи нефти из резервов США. В среднем по 2022 году профицит ожидается 1,7 млн баррелей в сутки.

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