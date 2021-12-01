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Разница в цене квартир на первом и последнем этажах достигла 25%

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Разница в цене квартир с сопоставимыми характеристиками на первом и последнем этажах новостроек достигает 25% в сегменте делюкс и 37% — в премиальном классе. Об этом рассказали «Известиям» аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank в среду, 1 декабря.

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В делюкс-сегменте стоимость квадратного метра повышается с каждым этажом на 5–12%, а в среднеэтажных домах премиального класса — на 3–6%, отметили аналитики. В премиальных небоскребах прирост стоимости квадратного метра оценивается не более чем в 1–3% на этаж.

По словам директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольги Широковой, стоимость квадратного метра элитного жилья формируется исходя из множества факторов. Цены определяются как параметрами, общими для жилого комплекса в целом, — район, ближайшее окружение, инженерное оснащение, правовой статус недвижимости, — так и уникальными для каждого лота факторами — площадь и особенности планировки, видовые характеристики, этаж, сказала она.

Все эти параметры, по ее словам, имеют разный вес. К примеру, правовой статус недвижимости не столь важен в классе делюкс, где стоимость «квадрата» квартир и апартаментов сопоставима при прочих равных, в отличие от комфорт-класса, где цена квадратного метра квартир выше, чем апартаментов, в среднем на 15%. Но параметр, который учитывается во всех без исключения сегментах жилой недвижимости, — это этаж, на котором располагается квартира или апартамент.

Также Широкова отметила, что логика ценообразования с учетом этажности неприменима для пентхаусов и лотов с эксклюзивными планировками на последних этажах — террасами, вторым уровнем, более высокими потолками. Сейчас средневзвешенная цена предложения на пентхаусы на первичном рынке составляет 2,2 млн руб./кв. м, что на 70% превышает среднерыночный показатель цен на элитную недвижимость, заключила специалист.

В девелоперской компании Capital Group отметили, что застройщики решают задачу с ликвидностью первых этажей за счет различных стратегий. Например, на первых этажах могут размещаться коммерческие площади либо жилые лоты, которые позиционируются как инвестиционный продукт.

В конце ноября в компании «Метриум» сообщили, что в октябре на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса Москвы доля студий впервые превысила 20% от общего количества всех квартир, поступающих в продажу. За прошедший год предложение студий выросло почти в два раза, а вместе с однокомнатными квартирами они образуют 56% квартир в массовом сегменте столичного рынка.

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