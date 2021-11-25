Доля студий в массовых новостройках Москвы впервые превысила 20%

В октябре на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса Москвы доля студий впервые превысила 20% от общего количества всех квартир, поступающих в продажу. Это следует из данных аналитиков компании «Метриум».

За прошедший год предложение студий увеличилось почти в два раза, а вместе с однокомнатными квартирами они образуют 56% квартир в массовом сегменте столичного рынка.

В октябре на рынке массовых новостроек российской столицы застройщики продавали 15,7 тыс. квартир. За последние 12 месяцев этот показатель вырос на 23% ввиду высокой активности девелоперов. Это произошло, так как после ажиотажного спроса в 2020–2021 годах застройщики оперативно восполнили недостаток предложения квартир в новостройках.

Впервые доля студий в продаже составила 21%. В настоящее время каждая пятая квартира в массовых новостройках Москвы сегодня — это студия. Этот формат жилья уступает по объему предложения только однокомнатным (35%) и двухкомнатным квартирам (29%). Долю в 14% занимают трехкомнатные квартиры. На рынке отмечается только 1% квартир с четырьмя комнатами и более.

Студии в массовых новостройках уменьшились в размерах. Если в октябре 2020 года их средняя площадь составляла 26,8 кв. м, то в октябре 2021-го показатель сократился до 23,8 кв. м.

Как добавляют эксперты, цена на жилье подобного уровня поднялась с 5,7 млн до 7,3 млн рублей, то есть на 28%.

По мнению аналитиков, интерес к студиям вырос благодаря ипотечным программам.

«Снижение ставок по кредитам позволило многим покупателям с небольшими бюджетами привлечь ипотеку и приобрести самые доступные варианты на московском рынке, которыми стали в основном студии», — сказал генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В сегменте московских новостроек бизнес-класса доля студий также выросла, добавили в «Метриум». Если в третьем квартале 2020 года 2% предложения квартир приходилось на студии, то в третьем квартале 2021-го — 6%.

В бизнес-классе студии тоже становятся востребованным продуктом, отметил коммерческий директор компании «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов. Но на массовом рынке клиенты сильно ограничены в бюджете. В бизнес-классе студию выбирают по соображениям функциональности. Студии также пользуются спросом у инвесторов, добавил он.

В премиальном сегменте новостроек Москвы доля студий составляет 3% от общего числа квартир и апартаментов в продаже. Показатель сохраняет стабильность (2–3%). Их покупают максимально мобильные жители мегаполиса, которым нужно небольшое жилье для временных остановок или жизнь вблизи центра деловой и социальной активности, полагает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

В октябре аналитики «Метриума» сообщили «Известиям», что на рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты — помещения площадью до 10 кв. м. Первые мини-студии площадью 17,9 кв. м появились в столице в 2013 году, добавили в компании.

Такое жилье стало мировым трендом: микростудии площадью меньше 10 «квадратов» есть в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще с середины прошедшего десятилетия.