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«Сбер» провел конференцию по созданию национального ESG-альянса

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«Сбер» провел первую конференцию, посвященную созданию национального ESG-альянса. По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом стало известно 1 декабря.

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В конференции приняли участие представители компаний «Автобан», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Русал», «Сибур Холдинг», En+ Group, Mercury Retail Holding, X5 Group и других.

Предложение о создании альянса обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года.

Миссия альянса заключается в содействии переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов.

Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для обмена знаниями и опытом между государством, обществом и разными секторами бизнеса. В рамках альянса планируется разработка норм и стандартов в области ESG, а также реализация общих программ.

«Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране. Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене», — сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отметил Греф, в состав учредителей входят 28 компаний из 18 отраслей экономики. Глава Сбербанка призвал других представителей бизнеса присоединиться к инициативе.

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