Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%
В ноябре 2021 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России достигла 922 тыс. рублей. Учитывая то, что в январе этот показатель находился на уровне 688 тыс. рублей, с начала года рост средней цены составил 234 тыс. рублей, или 34%. Об этом 1 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что в ноябре автомобили с пробегом подорожали в среднем на 49 тыс. рублей, или примерно на 6%. И это удорожание оказалось сильнее, чем в предыдущие месяцы 2021 года.
В октябре 2021 года подержанные автомобили подорожали в России в среднем на 4%, а в сентябре — на 5%.
8 ноября сообщалось, что в России в октябре 2021 года было продано 126 204 новых автомобиля, что на 18,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Между тем продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.