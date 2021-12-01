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Авто
Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%

Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%

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В ноябре 2021 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России достигла 922 тыс. рублей. Учитывая то, что в январе этот показатель находился на уровне 688 тыс. рублей, с начала года рост средней цены составил 234 тыс. рублей, или 34%. Об этом 1 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что в ноябре автомобили с пробегом подорожали в среднем на 49 тыс. рублей, или примерно на 6%. И это удорожание оказалось сильнее, чем в предыдущие месяцы 2021 года.

В октябре 2021 года подержанные автомобили подорожали в России в среднем на 4%, а в сентябре — на 5%.

8 ноября сообщалось, что в России в октябре 2021 года было продано 126 204 новых автомобиля, что на 18,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Между тем продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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