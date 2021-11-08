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Продажи новых автомобилей в России в октябре сократились на 18%

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В России в октябре 2021 года было продано 126 204 новых автомобиля, что на 18,1% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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«В октябре 2021 года, четвертый месяц подряд, рынок продолжил снижаться. Было продано всего 126 204 легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 18,1% меньше, чем в прошлом году. Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Между тем, по данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

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