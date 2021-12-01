Прямой эфир
Недвижимость
Средняя площадь квартир в Москве уменьшилась на 10% в 2021 году
Мир
Ведущим церемонии вручения «Грэмми» вновь станет комик Тревор Ноа
Спорт
РПЛ согласовала увеличение вместимости стадионов на матчах в Москве
Общество
Упавший после урагана «Тургеневский дуб» представит РФ на европейском конкурсе
Мир
В Норвегии допустили недостаточность трех доз вакцины для защиты от коронавируса
Мир
Ирак организует еще один рейс для эвакуации 420 человек из Белоруссии
Недвижимость
Разница в цене квартир на первом и последнем этажах достигла 25%
Экономика
Маркетолог заявил о спаде производства кофе арабика на 30%
Мир
Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на выборах президента Казахстана
Общество
Москвичам пообещали десятиградусные морозы предстоящей ночью

Упавший после урагана «Тургеневский дуб» представит РФ на европейском конкурсе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году, несмотря на полученные от сильного ветра повреждения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Спасское-Лутовиново празднует юбилей
30 лет назад поместье Ивана Тургенева стало государственным музеем-заповедником

«Получили ответ от организаторов международного конкурса «Европейское дерево года»: Учитывая неординарность ситуации и принимая во внимание, что европейский конкурс фокусируется не на красоте, возрасте, размере дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми, одобрено наше ходатайство о продолжении участия «Тургеневского дуба» в конкурсе. Он будет представлять Россию в 2022 году», — приводит Клычков в Instagram письмо председателя сертификационной комиссии программы «Деревья — памятники живой природы» Сергея Пальчикова.

Накануне «Тургеневский дуб» — главная реликвия усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове — упал из-за сильного ветра.

«Тургеневский дуб» был внесен в реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году был признан главным деревом страны.

Спасское-Лутовиново — усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из Спасского мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Музей был открыт в 1976 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021