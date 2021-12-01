Упавший после урагана «Тургеневский дуб» представит РФ на европейском конкурсе

198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году, несмотря на полученные от сильного ветра повреждения. Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Получили ответ от организаторов международного конкурса «Европейское дерево года»: Учитывая неординарность ситуации и принимая во внимание, что европейский конкурс фокусируется не на красоте, возрасте, размере дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми, одобрено наше ходатайство о продолжении участия «Тургеневского дуба» в конкурсе. Он будет представлять Россию в 2022 году», — приводит Клычков в Instagram письмо председателя сертификационной комиссии программы «Деревья — памятники живой природы» Сергея Пальчикова.

Накануне «Тургеневский дуб» — главная реликвия усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове — упал из-за сильного ветра.

«Тургеневский дуб» был внесен в реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году был признан главным деревом страны.

Спасское-Лутовиново — усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из Спасского мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Музей был открыт в 1976 году.