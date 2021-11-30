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Сильный ветер сломал 198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области

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198-летний «Тургеневский дуб», который является главной реликвией усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, упал из-за сильного ветра. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе учреждения.

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«Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к Родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и других стран», — сказал директор музея-заповедника Сергей Ступин.

В пресс-службе добавили, что, помимо дуба, было повалено еще несколько старых деревьев. Из-за ветра, который достигал 30 м/с, посещение парка ограничили.

«Тургеневский дуб» был внесен в Реестр старовозрастных деревьев. В 2021 году был признан главным деревом страны. В феврале 2022-го его ждало участие в конкурсе «Европейское дерево года».

«Спасское-Лутовиново» — усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из «Спасского» мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Музей был открыт в 1976 году.

Также во вторник жителей Москвы попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. В Главном управлении МЧС России по столице отметили, что неблагоприятная погода будет сохраняться до вечера 30 ноября. Гражданам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

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