Мишустин сделал замечание губернаторам, которые смеялись во время выступления Грефа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы «Сбера» Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которое состоялось 1 декабря.

Глава правительства обратил внимание на смех губернаторов Новгородской и Калининградской областей Андрея Никитина и Антона Алиханова, присутствовавших на заседании.

«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие», — сказал он.

В своей речи глава «Сбера» предлагал решения для бизнеса и говорил, что «просто делать сложные вещи и сложно делать простые вещи».

19 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание прервавшему его речь корреспонденту Би-би-си во время пресс-конференции в Душанбе.

Министр начал свое выступление на пресс-конференции, когда к нему подошел журналист с двумя микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) и начал их устанавливать, не обращая внимания на то, что глава МИДа выступал. Другие журналисты, как и положено, установили микрофоны заранее. Министр дождался, когда журналист закончит установку микрофонов, сделал ему замечание и продолжил выступление.