Лавров сыронизировал над манерами корреспондента Би-би-си

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Душанбе в среду, 19 мая, обратил внимание на манеры корреспондента местного бюро Би-би-си.

Министр начал свое обращение к журналистам со слов «мы провели очень содержательные переговоры», как к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Прервав выступление Лаврова, он начал ставить их на стол.

«Это Би-би-си такие манеры практикует?» — сыронизировал глава российского МИДа. После этого он улыбнулся и продолжил говорить.

Ранее в этот день Лавров провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По их итогам руководитель российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Москва стремится к полному возобновлению регулярного авиасообщения с Душанбе в ближайшее время.

Министр иностранных дел Таджикистана в свою очередь заявил о подготовке к визиту президента России Владимира Путина в Душанбе. По словам Мухриддина, он может состоятся во второй декаде сентября.