В РЖД заявили о готовности к увеличению транзита из Белоруссии

Российская железнодорожная система готова к увеличению транзита из Белоруссии. Об этом 1 декабря заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин в беседе с газетой «Деловой Петербург».

По его словам, после начала транспортировки нефтеналивных грузов из союзного государства в сторону портов Финского залива ОЖД перевезла уже 1,7 млн т грузов.

«Для ускорения оборота вагонов с морскими терминалами организована коммерческая диспетчеризация проследования составов», — сообщил Голомолзин.

Он уточнил, что эта железнодорожная ветвь загружена лишь на 50%, так что резерв для развития перевозок остается.

«Для белорусской стороны мы организовали уникально быструю логистику по доставке грузов и по возврату порожних вагонов, так что для белорусской стороны однозначно быстрее и выгоднее для сейчас везти грузы через наши порты, чем через порты прибалтийских стран», — резюмировал глава ОЖД.

После того, как Прибалтика закрыла транзит белорусских грузов, РЖД ввели для республики скидку от тарифа в 50% для грузов, которые перегружаются через порты Северо-Западного региона. Кроме того, российская железнодорожная компания направила усилия для создания комфортных логистических условий транзита из Белоруссии.

Увеличить объем перевозок через российские порты Белоруссию вынудили санкции стран Прибалтики, введенные после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair. Воздушное судно 23 мая совершило экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Начальник ОЖД: «Нам абсолютно нет разницы, куда везти».