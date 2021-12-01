Прямой эфир
Общество
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря
Мир
Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину
Экономика
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Общество
В России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19
Мир
Кремль заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны Запада
Мир
Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток
Армия
Шойгу анонсировал скорую передачу ВМФ подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск»
Мир
В Кремле отреагировали на военные учения НАТО у российских границ
Экономика
Матвиенко назвала попытки США противодействовать СП-2 трагикомедией
Политика
В Совфеде оценили слова Зеленского о способе решения конфликта в Донбассе

Opel представил универсал Astra нового поколения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания Opel представила универсал Astra Sports Tourer нового поколения.

Сельский царь: подойдет ли немецкий кроссовер для путешествий в России
Тест-драйв Opel Grandland X

Как сообщает 1 декабря пресс-служба бренда, в основе Opel Astra Sports Tourer нового поколения лежит глобальная модульная платформа EMP2 (Efficient Modular Platform2). На этой платформе также базируются модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Новый автомобиль получил фирменный элемент Opel Vizor, характерный для всех новых моделей Opel: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Длина Astra Sports Tourer составляет 4600 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1400 мм. Объем багажного отделения новинки составляет 608 л. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1630 л.

В салоне Astra Sports Tourer установили новые сиденья с отделкой кожей Nappa, а также цифровую панель под названием Pure Panel, состоящую из двух дисплеев — виртуальной приборной панели и сенсорного дисплея информационно-развлекательного комплекса.

Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, проекционный дисплей, камера кругового обзора система мониторинга слепых зон и функция удержания полосы движения.

Модель оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 и 130 л.с., а также 130-сильным дизельным агрегатом объемом 1,5 л. Кроме того, автомобиль получил две гибридные модификации мощностью 180 и 225 л.с.

Прием заказов на Opel Astra Sports Tourer в Европе начнется в начале 2022 года. Цены будут объявлены позднее.

19 мая сообщалось, что Opel представила концептуальный автомобиль под названием Manta GSe Elektromod.

Модель представляет собой современную интерпретацию классического спорткупе Manta 1970 года. Новинку, оснащенную электрическим двигателем, выпустили в честь полувекового юбилея оригинальной модели.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021