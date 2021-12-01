Opel представил универсал Astra нового поколения

Немецкая компания Opel представила универсал Astra Sports Tourer нового поколения.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба бренда, в основе Opel Astra Sports Tourer нового поколения лежит глобальная модульная платформа EMP2 (Efficient Modular Platform2). На этой платформе также базируются модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Новый автомобиль получил фирменный элемент Opel Vizor, характерный для всех новых моделей Opel: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Длина Astra Sports Tourer составляет 4600 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1400 мм. Объем багажного отделения новинки составляет 608 л. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1630 л.

В салоне Astra Sports Tourer установили новые сиденья с отделкой кожей Nappa, а также цифровую панель под названием Pure Panel, состоящую из двух дисплеев — виртуальной приборной панели и сенсорного дисплея информационно-развлекательного комплекса.

Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, проекционный дисплей, камера кругового обзора система мониторинга слепых зон и функция удержания полосы движения.

Модель оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 и 130 л.с., а также 130-сильным дизельным агрегатом объемом 1,5 л. Кроме того, автомобиль получил две гибридные модификации мощностью 180 и 225 л.с.

Прием заказов на Opel Astra Sports Tourer в Европе начнется в начале 2022 года. Цены будут объявлены позднее.

19 мая сообщалось, что Opel представила концептуальный автомобиль под названием Manta GSe Elektromod.

Модель представляет собой современную интерпретацию классического спорткупе Manta 1970 года. Новинку, оснащенную электрическим двигателем, выпустили в честь полувекового юбилея оригинальной модели.