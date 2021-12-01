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Автоэксперт дал рекомендации водителям на время снегопада

Автоэксперт Субботин рассказал, как добираться на работу во время пробок зимой
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Снегопад практически всегда означает, что на дороге ожидаются десятибалльные пробки. О том, когда стоит предпочесть общественный транспорт автомобилю, «Известиям» в среду, 1 декабря, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Специалист разъяснил, что пробки образуются из-за выпавшего снега: на дорогу выезжают снегоуборочные машины, которые тормозят движение, а сами водители во время снегопада едут медленнее и аккуратнее. Кроме того, в такие погодные условия происходит много аварий, что значительно замедляет трафик на дорогах.

«Перед тем как планировать поездку, нужно смотреть прогноз погоды, а он сейчас на неделю отлажен довольно хорошо, а уж на три дня дает стопроцентную точность. А еще можно самостоятельно смотреть карты погоды и следить за тем, как перемещается снежный фронт, и можно узнать с точностью до минуты, когда пойдет снег. Если есть понимание того, что в ближайшее время пойдет снег, а из района ведут две дорожные полосы в центр и обратно, то лучше сразу оставить машину и ехать на общественном транспорте», — посоветовал Субботин.

Эксперт отметил, что железнодорожный транспорт ходит исправно, поэтому иногда выбрать автомобиль означает только потерять время.

Ранее в среду департамент транспорта Москвы предупредил столичных автомобилистов о тяжелой ситуации на дорогах из-за непогоды. В ведомстве отметили, что утром в Москве автомобильные пробки достигли семи баллов. Вечером ожидается до 9–10 баллов.

Сложные погодные условия — гололедица, осадки и ветер — в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до «оранжевого» в столице 1 декабря. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

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