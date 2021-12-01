Дептранс Москвы предупредил водителей о сложной обстановке на дорогах

Департамент транспорта Москвы 1 декабря в своем официальном Telegram-канале предупредил столичных автомобилистов о тяжелой ситуации на дорогах из-за непогоды.

«В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня — так коммунальные службы смогут быстрее расчистить город», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что утром в Москве автомобильные пробки достигли семи баллов. Вечером ожидается до 9–10 баллов.

Российская Госавтоинспекция 6 августа назвала самые распространенные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям.

Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.