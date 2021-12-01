В столичных аэропортах из-за непогоды задержали 32 рейса

В аэропортах Москвы и Подмосковья в среду, 1 декабря, из-за снегопада задержали 32 рейса, отменено 30. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Шереметьево, по данным на 12:15 мск, задержаны 10 рейсов, еще 26 отменено. В Домодедово задержаны 17 рейсов, отменен один. Во Внуково задержаны пять рейсов, отменено три.

1 декабря в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы, осадков и ветра. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

Ранее, 12 ноября, «Известия» со ссылкой на письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщали, что в России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов. Отмечалось, что на рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров.