Опрос показал отношение россиян к идее отказа от бумажных денег

47% россиян отрицательно отнеслись к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или с помощью онлайн-перевода, в то время как 26% из них поддержали такое предложение. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Наличные деньги: запретить или оставить?», результаты которого 1 декабря приводит РБК.

Согласно данным опроса, менее половины респондентов — 45% — предпочитают расплачиваться за свои покупки безналичными способами. Менее трети — 28% — пользуются наличной и безналичной оплатой в равной степени. Еще четверть опрошенных — 26% — будут расплачиваться за товары и услуги наличными. Вместе с тем 15% россиян предпочитают платить исключительно купюрами, а 11% — только безналично.

Исследование показало, что оплату бумажными деньгами чаще всего выбирают граждане в возрасте 60 лет и более (46% платят так всегда или преимущественно). При этом чаще всего безналичный расчет предпочитает молодежь (56-70%), а также россияне 35-44 лет (50%).

Ранее, 26 ноября, в распоряжении «Известий» оказалось исследование ВТБ, которое показало, что до конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных. Согласно данным аналитиков, по итогам III квартала россияне расплачивались смартфонами и другими умными устройствами в 1,5 раза чаще, чем в тот же период 2020-го.