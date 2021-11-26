До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных

В России до конца 2021-го безналичные покупки могут впервые превысить снятие наличных в банкоматах в 1,5 раза и достичь отметки в 60%. Такой прогноз представлен в исследовании ВТБ, которое есть у «Известий». К середине лета соотношение этих показателей было 59% к 41%, подсчитали в организации.

Тренд на сокращение наличного оборота по картам клиентов ВТБ следует за общероссийским, сказали в банке, говоря о своих показателях. Там добавили, что сохраняется рост объема токенизированных операций: по итогам третьего квартала россияне расплачивались смартфонами и другими «умными» устройствами в 1,5 раза чаще, чем в тот же период 2020-го. Также в банке зафиксировали увеличение спроса на внесение наличных до 37,5% от общего объема операций в банкоматах.

«Пандемия не просто ускорила переход банковских операций «в цифру», но и изменила модель потребительского поведения. Так, если в 2019-м объем покупок по картам в России был сопоставим с суммой снятия наличных, то в прошлом году он ее уже превысил: 56% против 44%», — подчеркнул член правления ВТБ Святослав Островский.

В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию роста доли безналичных операций, в том числе с использованием смартфонов, а также снижение доли снятия наличных и увеличении спроса на цифровые карты. В ЦБ «Известиям» сообщили, что Россия находится среди лидеров по доле базналичных платежей в розничном обороте. Согласно Стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021-го доля безналичных платежей ожидается на уровне 72%, подчеркнули там.

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Счет угодно: впервые в РФ безнал в 1,5 раза превысит снятие наличных