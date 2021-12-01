На стратегических учениях «Гром» решили опробовать гиперзвуковое оружие

В следующем году в России могут провести гиперзвуковые учения. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, новое оружие, а также способы его применения планируется опробовать в рамках маневров «Гром». Такое название носят стратегические военные учения, где отрабатываются варианты ответа на внезапную атаку против нашей страны с применением ядерного оружия — в рамках «Грома» задействуется ядерная триада.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается возможность включения гиперзвуковых систем вооружения в учения «Гром-2022». На маневрах планируется отработать способы их применения. Правда, собеседники отказались сообщить, планируются ли учебно-боевые пуски гиперзвукового оружия.

В стратегических учениях «Гром» традиционно участвует вся ядерная триада — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), бомбардировщики Дальней авиации ВКС, а также атомные подводные ракетоносцы ВМФ. Командование маневрами осуществляется из Национального центра управления обороной в Москве.

Последний раз стратегические учения «Гром» проходили в 2019 году. В них были задействованы около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и спецтехники. Также было выполнено более полутора десятков пусков крылатых и баллистических ракет.

Гиперзвуковому оружию в последнее время уделяется особое внимание. 30 ноября президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» назвал его разработку ответом на действия НАТО.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Грянет «Гром»: на стратегических учениях опробуют гиперзвуковое оружие»