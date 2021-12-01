Предприниматель Евневич объяснила подорожание елок

Цена на елки выросла из-за повышения стоимости их закупок. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала совладелец сети строительных гипермаркетов Мария Евневич в среду, 1 октября.

«Уже увеличилась закупочная цена на елки, но на сколько они подорожают для покупателя зависит от конкретной розничной сети. Для нас цена закупки выросла от 5 до 30% в зависимости от происхождения дерева, его натуральности или искусственности и размера. Для конечного покупателя мы планируем снизить этот перепад цен, пожертвовав ради этого собственной наценкой. Будем проводить акции, чтобы елки могли по ценам, близким к прошлогодним», — рассказала Евневич.

Еще одна причина повышения цен на елки — возросшая стоимость их транспортировки. Так, импортные деревья подорожали в том числе из-за курса валют. Впрочем, цены на российские елки тоже выросли.

«Цена очень разнится. Елки размером 30 см будут стоить около 200 рублей, а 4-метровые — 20 с чем-то тысяч. Всё зависит от того, натуральная елка или искусственная. Российская натуральная елка будет стоить дешевле, чем австрийская или датская. В крупных городах можно найти елку в любом ценовом сегменте», — подытожила предприниматель.

29 ноября специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили, что надежность креплений всех новогодних елок, которые будут устанавливаться (или уже установлены) на улицах городов России, следует проверить. В противном случае слабо укрепленная елка может упасть и травмировать людей, что подтверждается сведениями МЧС о неоднократных инцидентах подобного рода, зафиксированных во многих субъектах страны.