Прямой эфир
Общество
Россиян предложили бесплатно тестировать на COVID-19
Мир
Жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках
Армия
Более 10 тыс. военных провели маневры в учениях Южного военного округа
Мир
Депутат Европарламента призвал ЕС признать российские COVID-сертификаты
Политика
Пушков порекомендовал США и Европе серьезно отнестись к словам Путина
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 декабря
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Общество
Первый снег выпал в Крыму
Мир
Летчик опроверг данные польского издания о «слабости» ВДВ РФ
Мир
Польша запретила посторонним вход в приграничную с Белоруссией зону

Предприниматель Евневич объяснила подорожание елок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на елки выросла из-за повышения стоимости их закупок. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала совладелец сети строительных гипермаркетов Мария Евневич в среду, 1 октября.

«Уже увеличилась закупочная цена на елки, но на сколько они подорожают для покупателя зависит от конкретной розничной сети. Для нас цена закупки выросла от 5 до 30% в зависимости от происхождения дерева, его натуральности или искусственности и размера. Для конечного покупателя мы планируем снизить этот перепад цен, пожертвовав ради этого собственной наценкой. Будем проводить акции, чтобы елки могли по ценам, близким к прошлогодним», — рассказала Евневич.

Еще одна причина повышения цен на елки — возросшая стоимость их транспортировки. Так, импортные деревья подорожали в том числе из-за курса валют. Впрочем, цены на российские елки тоже выросли.

«Цена очень разнится. Елки размером 30 см будут стоить около 200 рублей, а 4-метровые — 20 с чем-то тысяч. Всё зависит от того, натуральная елка или искусственная. Российская натуральная елка будет стоить дешевле, чем австрийская или датская. В крупных городах можно найти елку в любом ценовом сегменте», — подытожила предприниматель.

29 ноября специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили, что надежность креплений всех новогодних елок, которые будут устанавливаться (или уже установлены) на улицах городов России, следует проверить. В противном случае слабо укрепленная елка может упасть и травмировать людей, что подтверждается сведениями МЧС о неоднократных инцидентах подобного рода, зафиксированных во многих субъектах страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021