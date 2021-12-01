Талибы пообещали не дать использовать Афганистан для создания угроз
Представители делегации радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа во вторник, 30 ноября.
Данное заявление было распространено по итогам прошедших в Дохе двухдневных переговоров талибов с американскими дипломатами.
«Талибан» вновь подтвердил свое обязательство не допускать, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для создания угроз какой-либо стране», — сообщил Прайс.
При этом он добавил, что должностные лица США «выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия в Афганистане» террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
По словам Прайса, «Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские санкции не ограничивали возможности афганского гражданского населения получать гуманитарную помощь от правительства США и международного сообщества».
19 ноября спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что движение «Талибан» должно заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом. Он уточнил, что официальные представители США в течение долгого времени давали талибам понять, что критически важная негуманитарная помощь от мировых сообществ прекратится в случае, если представители движения продолжат добиваться военного переворота вместо урегулирования афганского кризиса.
17 ноября глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, в ООН увидели, что представители движения прислушиваются к организации.