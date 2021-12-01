Талибы пообещали не дать использовать Афганистан для создания угроз

Представители делегации радикального движения «​​​​​​Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа во вторник, 30 ноября.

Данное заявление было распространено по итогам прошедших в Дохе двухдневных переговоров талибов с американскими дипломатами.

«​​​​​​Талибан» вновь подтвердил свое обязательство не допускать, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для создания угроз какой-либо стране», — сообщил Прайс.

При этом он добавил, что должностные лица США «выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия в Афганистане» террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

По словам Прайса, «Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские санкции не ограничивали возможности афганского гражданского населения получать гуманитарную помощь от правительства США и международного сообщества».

19 ноября спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что движение «Талибан» должно заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества своими действиями по борьбе с терроризмом. Он уточнил, что официальные представители США в течение долгого времени давали талибам понять, что критически важная негуманитарная помощь от мировых сообществ прекратится в случае, если представители движения продолжат добиваться военного переворота вместо урегулирования афганского кризиса.

17 ноября глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, в ООН увидели, что представители движения прислушиваются к организации.