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В бундестаге прокомментировали переговоры ФРГ с США по СП-2

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Берлин и Вашингтон ведут постоянные контакты по линии ограничительных мер против РФ в случае использования ею энергетики в качестве оружия. Об этом «Известиям» сообщили в МИД ФРГ.

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28 ноября портал Axios опубликовал неофициальный документ — обращение посольства ФРГ в Вашингтоне к конгрессу США, датированное 19 ноября, с просьбой отказаться от санкций против СП-2. При этом в Берлине заверили, что в случае давления со стороны Москвы у него есть ответные меры. В том числе ФРГ может выступить за рестрикции против РФ на уровне ЕС и ограничить контакты с Москвой, приостановив встречи в некоторых форматах.

«Подлинность документа еще не подтверждена, однако во многом это совпадает с риторикой федерального правительства», — заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его словам, отчасти этот документ — проявление политики умиротворения.

«Логичнее было бы трактовать его как защиту собственных интересов. Германия уже давно поддалась давлению США, что противоречит международному праву. И теперь нужно приостановить действия против экспортных гарантий, важных для экономики», — подчеркнул немецкий политик.

При этом, по его словам, упомянутая возможность приостановить двусторонние переговоры с РФ, очевидно, может коснуться «Петербургского диалога».

«Хотя этот важный формат на высшем уровне необходимо сохранить. Прекратить эти контакты было бы просто безответственно», — заявил «Известиям» Штеффен Котре.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Планомерное давление: ФРГ обсуждает с США меры против РФ

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