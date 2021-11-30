Австрийский производитель конфет «Моцарт» подал заявление о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, являющаяся одним из производителей конфет «Моцарт», подала заявление о банкротстве. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает агенство Die Presse.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса упал спроса на кондитерские изделия, в результате чего магазины сладостей в Вене и Зальцбурге были закрыты в течение нескольких недель.

«Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами (банкротства — Ред.)», — пояснил директор компании Кристиан Шюгерль.

Как отмечает издание, суд Зальцбурга начнет рассмотрение дела о неплатежеспособности Salzburg Schokolade. Производитель не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. По неподтвержденной информации, зарплату не выплатили 140 работникам.

7 ноября председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии COVID-19 в $4–10 трлн, при этом большая их часть затрагивает региональные бюджеты.

В мае 2020 года разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» назвал наиболее пострадавшие от COVID-19 отрасли малого и среднего бизнеса. Так, первое место заняла ресторанная отрасль, второе — индустрия моды и красоты, далее — производственная сфера.