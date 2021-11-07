Кудрин назвал сумму потери мировой экономики от COVID-19

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в субботу, 6 ноября, оценил потери мировой экономики от пандемии COVID-19 в $4 - $10 трлн, при этом большая их часть затрагивает региональные бюджеты. С таким заявлением он выступил во время третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

Кудрин сделал акцент на проблемах, не касающихся финансов: он подчеркнул, что системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям.

По мнению главы Счетной палаты, в настоящий момент задача власти заключается в разработке механизмов, которые позволят перечисленным системам стать более эффективными, пишет телеканал РЕН ТВ.

Ранее, 5 октября, Кудрин высказал мнение, что российский бюджет на треть состоит из доходов от нефтегазовой отрасли и в ближайшие 10–15 лет от такой схемы нужно постепенно отказываться. Он отметил, что по мировым прогнозам к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза. Кудрин назвал это вызовом для России.

7 сентября Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда ответил, что позиция председателя Счетной палаты РФ важна, однако существуют также мнения других экспертов.