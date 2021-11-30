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Миллион деревьев высадили вдоль строящейся трассы М-12 в Татарстане

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На территории Татарстана завершились работы по лесовосстановлению и лесоразведению вдоль строящейся трассы М-12. Об этом сообщает госкомпания «Автодор».

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Посадка велась на 164 участках в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском и Высокогорском районах республики, а также в Авиастроительном и Московском районах Казани. На площади в 263 га высажено более 1 млн деревьев — лиственницы, ели, сосны, березы, дубы, ясени.

Кроме того, работы по лесовосстановлению прошли в соседней Чувашии, пишет ИА «Татар-информ». На площади в 740 га высажено порядка 3 млн деревьев.

Как отмечают в «Автодоре», работы по высадке деревьев, запланированные на 2021 год, завершены. Сейчас компания занимается подготовкой проекта для лесовосстановления в Нижегородской, Владимирской и Московской областях.

Предполагается, что скоростная трасса М-12 Москва–Казань протяженностью более 820 км будет открыта в 2024 году. Проезд по ней будет платным. Летом этого года научно-технический совет госкомпании «Автодор» одобрил предложения о строительстве 16 дополнительных развязок на М-12. Шесть сооружений расположатся на территории Татарстана.

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