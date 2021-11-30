Юрист поддержала идею избавить наследников от долгов умерших близких

Инициатива заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, предложившей освободить наследников от долгов по займам умершего родственника, позволит сократить количество случаев злоупотребления со стороны банков и кредитных организаций. Такое мнение «Известиям» во вторник, 30 ноября, выразила юрист Анна Пойлова, отметив, что абсолютно поддерживает данную идею.

При этом она отметила, что, вероятно, реализация инициативы может привести к злоупотреблению гражданами правом брать кредиты и страховать свою жизнь от несчастных случаев.

«Необходимо проработать механизм выдачи страховок для минимизации со стороны заемщиков недобросовестного поведения и регламент для кредитных организаций по требованию оплаты кредита», — уверена юрист.

Говоря о случаях, при которых родственникам приходится выплачивать долги своих почивших близких, Пойлова отметила, что такие дела встречаются не часто и единообразная судебная практика из-за этого отсутствует.

«Например, в законодательстве не урегулировано возложение обязательств наследодателя на несовершеннолетних наследников», — указала она.

При этом родственники умершего, по словам Пойловой, имеют право отказаться от наследства, соответственно, они не будут отвечать по обязательствам умершего. В то же время бывают ситуации, когда несовершеннолетние дети вынуждены отвечать по обязательствам умерших родителей.

Юрист призвала внимательно читать договор страхования, чтобы долги не стали обременением для родственников в случаи кончины гражданина. При чтении документа важно понять, что именно относится к страховому случаю. Например, таковыми не являются смерть в тюрьме, от хронического заболевания и на службе в армии.

О том, что Костенко разработала законопроект, который призван защитить наследников от долгов по займам умершего родственника, стало известно ранее в этот же день.

По ее словам, в случае смерти заемщика или получения им инвалидности банки предъявляют претензии к нему или его наследникам. Однако при оформлении кредита мог быть заключен договор о страховании жизни и здоровья, а банки не всегда проверяют информацию об оформлении продукта. В итоге родственники умершего заемщика должны оплачивать кредит собственными деньгами.

Новым законопроектом предлагается обязать банки предъявлять требование о погашении кредита за счет страховой выплаты страховщику. Срок обращения ограничен десятью календарными днями после того, как банк получил информацию о наступлении страхового случая и при условии, что заемщик не воспользовался правом на получение страховой суммы.

В случае невыполнения страховой компанией данных требований банк обращается суд.