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Президент Путин: пока не принял решение, буду ли переизбираться на пост в 2024 году

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Президент России Владимир Путин заявил в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 30 ноября, что пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

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По словам российского лидера, согласно Конституции РФ, у него есть право переизбираться.

«Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — сказал Путин.

Вместе с тем он отказался считать свое переизбрание целью для России, уточняет «Газета.Ru».

Кроме того, российский президент заметил, что американский лидер Джо Байден поступил правильно, обозначив свое намерение баллотироваться на второй срок.

Ранее, 14 октября, Путин в интервью CNBC также признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента на грядущих выборах. Он также отметил, что до выборов еще достаточно много времени, а разговоры на тему возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.

В 2020 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных преемниках главы государства вызывает повышенный интерес, но, как правило, подобные рассуждения ничем не подкреплены.

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