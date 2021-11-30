Министр тонущего государства в Океании обратился к России и США

Министр иностранных дел островного государства Тувалу в Океании Саймон Кофе обратился к лидерам России и США с просьбой принять участие в решении проблемы изменения климата.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 30 ноября, министр призвал снизить уровень выбросов парниковых газов, оказывающих влияние на состояние климата. Он высказал мнение, что странам с развитой тяжелой промышленностью, таким как Россия и США, следует не полностью закрывать заводы, а переводить их на возобновляемые источники энергии. В качестве подтверждения необходимости в таких действиях Кофе назвал происходящие в разных частях мира катаклизмы.

«Мы просим лидеров крупных стран не ограничиваться экономическими решениями, а смотреть на благополучие наших стран, потому что продолжать жить в окружающей среде, безопасной и надежной для будущих поколений, также в интересах США и России», — заявил министр.

Саймон Кофе прославился после того, как записал обращение для Климатического саммита ООН, одетый в деловой костюм и стоя по колено в воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Так он хотел привлечь внимание к проблеме изменения из-за климата уровня мирового океана.

10 ноября во Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили о скором исчезновении некоторых островных государств из-за глобального потепления климата. Эксперты подчеркивают, что в случае дальнейшего повышения глобальной температуры, возможно, разрушится 90% коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе.

Кроме того, климатические изменения влияют на циркуляцию и химический состав океанов, что отражается на миграции морских животных.

Ранее, 5 ноября, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы Острова.