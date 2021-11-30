При крушении военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек
В результате крушения военного вертолета на полигоне в Азербайджане погибли 14 человек, двое ранены. Об этом 30 ноября сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) республики.
Ведомство опубликовало фамилии умерших и пострадавших в авиакатастрофе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь выразил соболезнования семьям погибших, находившихся на борту упавшего вертолета.
О падении военного вертолета в Азербайджане стало известно ранее во вторник. Сообщалось, что воздушное судно потерпело крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе республики.
В настоящее время руководство азербайджанской пограничной службы и прокуратуры находятся на месте происшествия и проводят совместные следственные мероприятия.