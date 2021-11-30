Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть сведения о погибших и раненых. Об этом 30 ноября сообщают Государственная пограничная служба (ГПС) и Генеральная прокуратура республики.

«Сегодня примерно в 9:40 мск военный вертолет ГПС потерпел крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе Азербайджана», — сказано в совместном сообщении ведомств.

Отмечается, что в результате крушения среди экипажа воздушного судна есть погибшие и раненые.

В настоящее время руководство погранслужбы и прокуратуры республики находятся на месте происшествия. Также проводятся совместные следственные мероприятия.

Ранее, 29 ноября, вертолет разбился в провинции Чехармехаль и Бахтиария в центральной части Ирана. Количество пассажиров на борту и причины аварии пока не сообщались.