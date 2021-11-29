В центральной части Ирана разбился вертолет
В Иране в провинции Чехармехаль и Бахтиария разбился вертолет. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.
На место крушения выехали спасательные бригады, которые должны прибыть в течение часа. На данный момент количество пассажиров на борту вертолета и причины аварии уточняются.
19 июня в Иране разбился вертолет, перевозивший урны с избирательных участков на выборах президента. В результате происшествия один из пассажиров — сотрудник правоохранительных органов — погиб, еще 11 человек пострадали.
По предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку.