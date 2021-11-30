В планетарии рассказали о влиянии Луны на метеорные потоки в декабре

Луна не позволит увидеть мощный метеорный поток Геминиды, пик которого ожидается в ночь на 14 декабря. Об этом 30 ноября сообщает Московский планетарий.

«Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. Ожидаем до 120 метеоров в час», — говорится в сообщении.

При этом в планетарии пояснили, что Луна будет близка к новолунию, которое наступит 19 декабря, поэтому создаст значительные помехи для наблюдения метеоров на протяжении всей ночи.

По словам специалистов, сами метеоры Геминид белые и яркие, могут падать очень часто. Ввиду того что поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, скорость метеоров небольшая — около 35 км/с.

«В отличие от большинства других метеорных потоков прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон», — рассказали в планетарии.

По словам сотрудников планетария, пик еще одного метеорного потока — Урсид — придется на самую длинную ночь в году, на 22 декабря. Как отметили специалисты, если бы не мешала Луна, которая в это время будет еще близка к полнолунию, на ночном небе можно было бы наблюдать до 10 метеоров в час.

Уточняется, что наблюдать поток метеоров с 17 по 27 декабря можно будет только в Северном полушарии в течение всей ночи над северным горизонтом.

10 августа сообщалось, что в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды в ночь на 13 августа. При этом, как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этот день будет довольно облачно и дождливо, но между облаками можно будет увидеть это явление.

30 июля в Московском планетарии сообщали, что жители Москвы смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в ночь на 30 июля. При этом специалисты подчеркнули, что наблюдать за звездопадом могут помешать Луна и Юпитер, которые будут особенно яркими.