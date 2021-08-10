Москвичи увидят звездопад Персеиды в ночь на 13 августа

Москвичи смогут в ночь на пятницу, 13 августа, увидеть один из самых ярких звездопадов в просветах облаков. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, четверг будет довольно дождливым и на малооблачную погоду рассчитывать не приходится, передает НСН.

«В самом оптимистичном случае облачность будет до 5–6 баллов, то есть половина небосвода в отдельные часы может освобождаться от облаков. Но облачности будет достаточно много. Я думаю, в этих разрывах можно будет наблюдать это явление, поскольку погода в ночь на 13 число обусловится тыловой частью, переходящей в гребень, — без осадков и с просветами в облаках», — рассказал он.

Ранее Московский планетарий сообщил, что на 12–13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. При благоприятных погодных условиях начиная с полуночи и всю ночь можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту. В учреждении отметили, что Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года, передает агентство городских новостей «Москва».