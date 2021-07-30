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Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад

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Жители Москвы смогут наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в ночь на 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

В планетарии подчеркнули, что наблюдать за звездопадом могут помешать Луна и Юпитер, которые будут особенно яркими, отмечает телеканал «360».

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«Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие Водолей», — посоветовали специалисты.

Максимальный пик активности придется на 09:00 пятницы, 30 июля, пишет «Москва 24». К тому времени метеоры будет падать до 16 метеоров в час, отмечает НСН. Отмечается, что насладиться зрелищем не получится из-за светлого времени суток. Между тем, звездопад можно будет наблюдать в течение нескольких следующих ночей.

О метеорном потоке на «Радио 1» рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга при МГУ астрофизик Сергей Попов. По его словам, даже в идеальных условиях один метеор можно будет видеть именно раз в несколько минут, в том числе в Московской области при ясной погоде вдали от городских фонарей. Астрофизик добавил, что настоящие метеорные дожди происходят довольно редко, раз в несколько десятков лет, пишет RT.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать до 23 августа, пишет агентство городских новостей «Москва». Явление это ежегодное и обычно начинается 12 июля.

23 мая сообщалось, что звезда N Cas 2021, обнаруженная в созвездии Кассиопея японским астрономом, стала ярче в 50 раз за два месяца. Отмечается, что звезды редко становятся всё более яркими на протяжении нескольких месяцев. Теперь объект является одной из самых ярких звезд в Северном полушарии неба.

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