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Автоэксперт оценил предложение усилить контроль за квадроциклами и снегоходами

В Федерации автовладельцев оценили предложение Минсельхоза усилить контроль за квадроциклами и снегоходами
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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев оценил предложение Минсельхоза России об усилении контроля за снегоходами, квадроциклами, болотоходами, багги и другими видами внедорожной техники.

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Как пояснил эксперт, ведомство собирается принять такое решение в соответствии с планом по внедрению регламенты транспортных средств таможенного союза. В таком случае все транспортные средства должны проходить какой-то технический осмотр.

«Однако вопрос в том, каким образом будут контролироваться правила эксплуатации самоходной техники, которые планируют принять? Что будет для этого сделано: создана дополнительная служба или этим будут заниматься сотрудники ГИБДД? Причем мне не понятна также процедура прохождения технического осмотра, потому что буквально недавно правительство приняло решение об отмене обязательного техосмотра для частных лиц. Эти инициативы противоречат друг другу. Как вообще будет проходить техосмотр снегоходов, если станция технического осмотра находится на асфальте, а сам снегоход точно по асфальту на техосмотр не дойдет, это невозможно», — подчеркнул Канаев в беседе с «Известиями».

При этом он отметил, что число ДТП с подобными транспортными средствами не превышает одного процента и, чаще всего, аварии происходят по вине самого водителя.

30 ноября Минсельхоз России подготовил список неполадок, на основании которого Гостехнадзор сможет запрещать использование снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. В частности, запрет смогут вводить при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии регистрационных номеров.

Власти на местах выработают правовые последствия запрета для владельцев техники. Собственная процедура должна быть разработана в срок до 1 сентября 2022 года. Именно к этому сроку новые требования вступят в силу.

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