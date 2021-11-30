В Швеции пост министра впервые получила женщина-трансгендер

В Швеции министром высшего образования и науки в новом правительстве стала женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом. Это первый подобный случай в истории страны. Об этом 30 ноября сообщает шведское издание Expressen.

Новому министру 51 год, в 1990-х она прошла операцию по смене пола.

28 ноября сообщалось, что риксдаг (однопалатный парламент Швеции) избрал лидера шведской Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон на пост премьера. Она стала первой женщиной в Швеции, занявшей эту должность.

29 ноября Андерссон объявила состав нового правительства. Сообщалось, что некоторые министры, например глава МИД Анн Линде и глава минобороны Петер Хультквист, сохранили свои должности. Ханс Дальгрен остался министром по делам Евросоюза.

27 сентября стало известно, что кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером в парламенте ФРГ. В своем избирательном округе в Баварии она получила 23,6% голосов.

25 марта сообщалось, что доктор Рэйчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.