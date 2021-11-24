На пост премьер-министра Швеции впервые в истории избрали женщину

Риксдаг (однопалатный парламент Швеции) избрал лидера шведской Социал-демократической рабочей партии и министра финансов Магдалену Андерссон на пост премьера. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной, вступившей в эту должность. Об этом 23 ноября сообщается на сайте парламента.

Уточняется, что для утверждения кандидатуры Андерссон нужно было получить как минимум 175 голосов «за» или «воздержались». В результате в ее пользу высказались 117 депутатов, в то время как против выступили 174 члена парламента, 57 воздержались, а один депутат отсутствовал на заседнии.

Известно, что с 2014 года Андерссон занимала пост министра финансов Швеции, также став первой женщиной, состоящей в данной должности в правительстве.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что премьер-министр Швеции Стефан Левен подал прошение об отставке. Отмечалось, что уход Левена должен открыть путь для его назначенной преемницы Магдалены Андерссон.

Стефан Левен был вновь избран премьер-министром королевства 7 июля. Тогда за его кандидатуру высказались 116 депутатов рикстага, против выступили 173, 60 членов парламента воздержались.

До этого, 28 июня, Левен объявил о своей отставке. По словам главы шведского правительства, он обратился к президенту страны с соответствующей просьбой.

21 июня шведский парламент впервые вынес вотум недоверия премьер-министру страны. Недоверие Левену тогда выразил 181 депутат из 349. Отмечалось, что у главы правительства есть неделя для того, чтобы принять решение о назначении новых выборов или уходе в отставку.

17 июня партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявляла, что не доверяет Левену из-за предложения кабмина ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Против премьер-министра в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии. Левен, в свою очередь, обвинил Левую партию в развязывании политического кризиса.

Назначение Левена премьер-министром парламент Швеции поддержал в январе 2019 года.