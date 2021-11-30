Genesis опубликовала фото нового седана G90

Корейская компания Genesis опубликовла фотографию седана G90 нового поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 30 ноября в редакцию «Известий», автомобиль получит новую решетку радиатора Crest Grille и оптику в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis.

Для создания более чистого и элегантного облика задней части модели функциональные элементы, такие как площадка для крепления регистрационного знака, различные датчики и фонари заднего хода, перемещены в нижнюю часть заднего бампера.

Новый Genesis G90 будет предлагаться как в стандартной, так и в удлиненной версии, отличающейся увеличенной на 190 мм колесной базой.

Технические характеристики нового Genesis G90 и подробная информация будут представлены в ходе глобальной презентации модели, которая пройдет в Южной Корее.

20 апреля Genesis представила первую электрическую модель бренда — седан G80.

Благодаря аккумулятору емкостью 87,2 кВт/ч максимальный запас хода электрического G80 на одном заряде составляет 427 км, а зарядка аккумулятора с 10 до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт занимает менее 22 минут.