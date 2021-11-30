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Названы самые угоняемые коммерческие автомобили в России у юрлиц

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Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали обращения юридических лиц по полисам каско в России за последние три года и выяснили, что наибольшей популярностью у угонщиков пользуются коммерческие транспортные средства марок Kia и Toyota.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 30 ноября, автомобили корейского концерна Kia становятся объектами угонщиков в 28% случаев, японцы Toyota на втором месте с 24%. Тройку лидеров рейтинга замыкает Hyundai — предприниматели лишались техники этого корейского производителя в 9% случаев. Также в первую пятерку вошли грузовые автомобили КамАЗ (8%) и спецтранспорт марки Volkswagen (7%).

По данным экспертов «АльфаСтрахование», примерно 20% всех хищений коммерческого транспорта приходятся на грузовую и спецтехнику, собственники которых несут крупные убытки от нескольких миллионов рублей. Остальная часть — угоны пассажирских авто.

15 ноября стало известно, что эксперты «АльфаСтрахования» изучили данные об убытках по полисам «Зеленая карта» в 2020–2021 годах от юридических и физических лиц и выяснили, что дороже всего российским водителям обходятся повреждения, полученные в авариях в Германии, Финляндии и Италии.

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