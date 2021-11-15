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Страховщики назвали самые «дорогие» ДТП по вине россиян в Европе

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Эксперты «АльфаСтрахование» изучили данные об убытках по полисам «Зеленая карта» в 2020-2021 годах от юридических и физических лиц и выяснили, что дороже всего российским водителям обходятся повреждения, полученные в авариях в Германии, Финляндии и Италии.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 15 ноября в редакцию «Известий», наибольший средний убыток, который принесли «АльфаСтрахование» застрахованные и виновные в ДТП клиенты, доходил в Германии до 4,3 тыс. евро. На втором месте Финляндия, где сумма убытков достигала 4,2 тыс. евро. Замыкает тройку Италия — 3,2 тыс. евро.

На четвертой позиции оказались ДТП во Франции (2,9 тыс. евро), на пятом — в Сербии (2,8 тыс. евро).

28 октября сообщалось, что наибольшее количество ДТП на российских дорогах (17%) происходит по вине водителей в возрасте 30–34 лет. На втором месте оказались автолюбители 35–39 лет. На их долю приходится 16% всех ДТП. Первую тройку с показателем 13% замыкают сразу две возрастные группы — автолюбители 25–29 лет и 40–44 лет.

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