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Первая в мире страна начала готовиться к переезду из-за климата

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Жители тихоокеанского государства Тувалу будут вынуждены переехать в случае затопления их островов. Об этом 30 ноября заявил министр иностранных дел страны Саймон Кофе.

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Власти государства рассматривают наихудший вариант развития событий из-за изменения климата — территория островов будет затоплена океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, в этом случае Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов. Отмечается, что порядка пяти тысяч жителей страны уже переехали в Новую Зеландию.

«На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства», — рассказал министр изданию «Лента.ру».

Он также сообщил, что власти намерены урегулировать вопрос с позиции международного права.

«Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте», — заявил Кофе.

В качестве одной из мер в стране планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.

Ранее, 10 ноября, был обнародован новый доклад Всемирной метеорологической организации. В нем говорилось о том, что некоторые тихоокеанские островные государства могут исчезнуть в результате глобального изменения климата.

До этого, 9 ноября, глава МИД Тувалу записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Он заявил, что изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны, эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона.

5 ноября координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова.

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