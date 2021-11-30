Метеоролог сообщила о двойном погодном рекорде в Москве

Прошедшая ночь оказалась для принесла Москве два рекорда — по атмосферному давлению и температурным значениям. Об этом во вторник, 30 ноября, «Известиям» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Сегодня ночью мы оказались в центре очень глубокого циклона и в семь часов утра, когда может быть большинство из нас спасли, атмосферное давление достигло рекордно низких значений. В Москве на станции ВДНХ зафиксировано значение давления: 712,5 мм ртутного столба, что более чем на 30 мм ртутного столба ниже нормы, а температура воздуха при этом составляла +7,5. Таким образом был установлен двойной рекорд и температуры и атмосферного давления», — рассказала метеоролог.

Сейчас уже наблюдается процесс постепенного вторжения холодного воздуха. Выпавшие в столице дожди (от 13-19 мм) постепенно пойдут на убыль, а во второй половине дня температура воздуха уже перейдет в сторону отрицательных значений. К вечеру температура понизится до отрицательных значений и на дорогах образуется гололедица.

«Это, конечно, не благоприятные явления погоды еще и потому что, что вторжение холодного воздуха будет сопровождаться холодным ветром. Сегодня местами его порывы могут достигать 18-23-х метров в секунду. Для города это близко к опасному явлению погоды», — отметила Позднякова.

Метеоролог рекомендовала выходя на дорогу в такую погоду быть предельно внимательными. По ее словам, для пешеходов и машин, припаркованных под деревьями, угрозу будут представлять порывы ветра, потому что где-то он сможет поднять листы картона, фанеры, шифера, сухие ветки.

Такая погода сохранится в ночь на первое декабря. Погода будет облачной, время от времени будет идти снег, при сильном ветре с порывами от 15 до 22 м/с.

«Местами будет наблюдаться настоящая зимняя погода. Прирост снега за ночь ожидается на 2-4 см. Завтра утром пейзаж уже будет совершенно зимний: на улице морозец и все покрыто снегом. В последующие дни снег не остановится, поэтому мы рассчитываем, что у нас сформируется устойчивый снежный покров. Ночь со среды на четверг будет довольно холодной, температура понизится до -6...- 8 градусов. Выходя на работу, стоит одеться уже по-зимнему. И такая зимняя погода сохранится до конца календарной недели», — заключила Позднякова.

Днем ранее Позднякова сообщила, что зимняя погода придет в Москву не раньше 5 декабря.