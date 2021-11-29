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Синоптики назвали сроки прихода зимних холодов в Москву

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Зимняя погода придет в Москву не раньше 5 декабря. Об этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в понедельник, 29 ноября, в беседе с «Радио 1».

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В Московскую область зимние холода тоже придут только после 5 декабря. До этого времени температура будет варьироваться от +1 до –4 градусов.

По словам метеоролога, 30 ноября в Москве ожидается метель. Температура не опустится ниже –1 градуса, но снег будет сопровождаться сильным ветром, передает НСН.

Днем ранее сообщалось, что ночь на 30 ноября может стать рекордно теплой за последние 73 года. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами — теплой ночью на 30 ноября и резким падением к утру 30 ноября атмосферного давления, которое опустится до рекордных показателей.

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