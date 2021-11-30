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Экономист назвал условия для решения вопроса выплат по вкладам CCCР

Экономист Остапкович объяснил закон о приостановке выплат по вкладам CCCР
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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович во вторник, 30 ноября, объяснил «Известиям» решение о приостановке закона о полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Документ был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным и подразумевает приостановку до 1 января 2025 года выплаты в полном объеме компенсации сбережений, размещенных на банковских вкладах до 20 июня 1991 года.

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Бюджет страны, по словам эксперта, пока не дает возможности принципиально и интенсивно выплачивать указанную задолженность, а перечисление по тысяче рублей нецелесообразно и может вызвать социальную турбулентность.

Вернуться к этой теме можно будет, когда экономика страны выйдет на устойчивый качественный рост, почеркнул экономист.

«Не просто на рост ВВП, а именно устойчивое развитие, а это разные вещи. Ну тогда может быть уже реально вернуться к этим проблемам», — заключил Остапкович.

Глава государства подписал вышеуказанный документ 29 ноября. Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности средств, помещенных на вклады Сбербанка в советское время, а также вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР, принят в 1995 году. Согласно ему, восстановление должно осуществляться переводом в целевые долговые обязательства России. В качестве условной единицы расчета применяется «долговой рубль».

Таким образом, согласно федеральному закону, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России объем необходимых для их погашения средств в 2022 году составит 49,7 трлн рублей. При этом в 2023 году подобная сумма приравнивается к 51,8 трлн рублей, в 2024-м — к 53,9 трлн рублей.

Вместе с тем приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. Это связано с тем, что правительство не разработало законы, которые будут регламентировать порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания.

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