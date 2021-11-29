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Путин подписал закон о приостановке выплат в полном объеме по вкладам CCCР

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, которые были размещены на банковских вкладах до 20 июня 1991 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 29 ноября, на официальном портале правовой информации.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности средств, помещенных на вклады Сбербанка в советское время, а также вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР, принят в 1995 году. Согласно ему, восстановление должно осуществляться переводом в целевые долговые обязательства России. В качестве условной единицы расчета применяется «долговой рубль».

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Таким образом, согласно федеральному закону, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России объем необходимых для их погашения средств в 2022 году составит 49,7 трлн рублей. При этом в 2023 году подобная сумма приравнивается к 51,8 трлн рублей, в 2024-м — к 53,9 трлн рублей.

Вместе с тем приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. Это связано с тем, что правительство не разработало законы, которые будут регламентировать порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания.

Соответствующий законопроект, который подписал Путин, был рекомендован к принятию в первом чтении думским комитетом по финансовому рынку еще в октябре 2019 года. В окончательном, третьем чтении закон был принят Госдумой 20 ноября того же года.

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