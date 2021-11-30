Эксперт назвала категории граждан с правом на досрочную пенсию

В России немало профессий и категорий граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию. Достаточно знать свои права и возможности, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм» 30 ноября.

«Конечно, на более ранний выход на пенсию могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, чиновники федерального уровня. Досрочную пенсию могут получить и предпенсионеры, которым до наступления пенсии осталось два года и которые зарегистрированы в качестве безработных без возможности трудоустройства», — объяснила Иванова-Швец.

Она рассказала про 18 групп, для которых выход на пенсию, несмотря на повышение пенсионного возраста, остался прежним: для мужчин — в 55 лет, для женщин — в 50 лет. Для каждой группы есть условия выхода на досрочную пенсию: достижение указанного возраста, страховой стаж и определенный стаж работы по направлению. К одной из таких групп относятся работники вредных и опасных производств, горячих цехов, сотрудники железнодорожного транспорта и метрополитена и других.

Еще одну группу людей, которым положен ранний выход на пенсию, составляют женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определенными заболеваниями. Для них существуют особые условия выхода на пенсию, с которыми следует ознакомиться дополнительно.

Досрочный выход на пенсию гарантирован гражданам, пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф. Раньше на пенсию могут уходить при наличии специального стажа врачи и учителя. Спецстаж по-прежнему составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.

Экономист отметила, что есть работники, которые сами сформировали свою будущую пенсию. Они могут получить свои пенсионные накопления, не дожидаясь пенсионного возраста. Накопления начисляются при наличии минимально необходимых пенсионных коэффициентов и стажа, уточнила она.

22 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут подать заявку на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений на портале «Госуслуги». Гражданам в большинстве случаев не придется лично посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги почтой. Нововведения позволят упростить процедуру и сократить сроки получения выплат.

Ранее, 20 ноября, было объявлено, что новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года. Также россияне смогут выбирать, каким способом будут получать выплаты — через почту или другую организацию.