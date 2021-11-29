Президентом Гильдии кинорежиссеров России избрали Николая Лебедева

Президентом Гильдии кинорежиссеров России в понедельник, 29 ноября, был избран режиссер и сценарист Николай Лебедев.

Последние два года президентская должность была вакантна, поэтому на этом посту Лебедев никого не сменил.

До этого, единственным и несменным руководителем Гильдии с 1989 года был народный артист СССР, кинорежиссёр Марлен Хуциев, который занимал этот пост 30 лет. 19 марта 2019 Хуциев скончался, и должность президента Гильдии стала свободной.

Гильдия кинорежиссеров России стала правопреемником Гильдии кинорежиссеров СССР, которая была создана 6 апреля 1989 года. Сегодня в нее входят режиссеры игрового, документального, научно-популярного кино, вторые режиссеры, телережиссеры и монтажеры.

Николай Лебедев — российский режиссер и сценарист. В его послужном списке такие картины как «Звезда» (2002) по повести Эммануила Казакевича, «Волкодав из рода Серых Псов», «Легенда № 17» и «Экипаж». Лауреат двух Государственных премий РФ (за «Звезду» и «Легенду № 17»).

16 ноября Николай Лебедев признался в интервью «Известиям», что был бы счастлив поработать с певицей Аллой Пугачевой и снять ее в каком-нибудь из своих фильмов.

В настоящее время режиссер занимается монтажом своего нового фильма «Нюрнберг» — первой игровой полнометражной картины о Нюрнбергском процессе.