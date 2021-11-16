Режиссер Николай Лебедев рассказал о планах снять кино с Аллой Пугачевой

Режиссер и сценарист Николай Лебедев, создатель фильмов «Звезда», «Легенда № 17» и «Экипаж», признался в интервью «Известиям», что был бы счастлив поработать с певицей Аллой Пугачевой и снять ее в каком-нибудь из своих фильмов, хотя она скорее актриса другого жанра. По его словам, он уже обсуждал с ней кое-какие проекты.

«Но пока мы всё еще ищем материал, который бы устроил каждого из нас. Нужно совпадение по ощущениям», — сказал режиссер.

Лебедев отметил, что предлагал Пугачевой роль Джулии Ламберт в кино по произведению Сомерсета Моэма «Театр». Однако певица отказалась.

В настоящее время режиссер занимается монтажом своего нового фильма «Нюрнберг» — первой игровой полнометражной картины о Нюрнбергском процессе.

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