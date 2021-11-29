СК начал проверку после гибели двух человек в ДТП под Раменским
Следственный комитет (СК) России начал проверку после аварии в Раменском городском округе, в результате которой погибли два человека. Об этом старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила в понедельник, 29 ноября.
По словам представителя ведомства, по информации СМИ организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего произошла авария с участием маршрутного автобуса.
«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказала Врадий агентству городских новостей «Москва».
Ранее в этот день рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Renault в Раменском, два человека погибли. Авария произошла на 160-м км трассы A107. В результате скончались два человека, находившиеся в легковушке.
В ликвидации последствий дорожной аварии принимали участие 16 человек и 5 единиц техники, пишет РИАМО.