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СК начал проверку после гибели двух человек в ДТП под Раменским

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Следственный комитет (СК) России начал проверку после аварии в Раменском городском округе, в результате которой погибли два человека. Об этом старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила в понедельник, 29 ноября.

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По словам представителя ведомства, по информации СМИ организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего произошла авария с участием маршрутного автобуса.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказала Врадий агентству городских новостей «Москва».

Ранее в этот день рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Renault в Раменском, два человека погибли. Авария произошла на 160-м км трассы A107. В результате скончались два человека, находившиеся в легковушке.

В ликвидации последствий дорожной аварии принимали участие 16 человек и 5 единиц техники, пишет РИАМО.

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