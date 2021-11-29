Два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой в Раменском
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Раменском, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью 29 ноября.
«Авария произошла на 160-м км трассы A107. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Renault, в результате чего два человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства и причины аварии выясняются, сообщает телеканал «360».
Ранее в этот день грузовой автомобиль «Липецких автобусных линий» выехал на перрон автовокзала в Липецке, сообщается на сайте aif.ru. В момент ДТП на перроне находились люди, одна женщина погибла.