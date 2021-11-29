В Роскачестве назвали главную опасность прошлогоднего картофеля

Начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала об опасности прошлогоднего картофеля.

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 29 ноября, она заявила, что при покупке картофеля важно обращать внимание на его внешний вид, поскольку это поможет покупателю избежать некоторых проблем со здоровьем.

В частности, не стоит выбирать клубни с темными и зелеными пятнами, потому что они свидетельствуют о наличии в овоще соланина, который обладает токсическим действием. При значимой концентрации соланин может привести к тяжелому пищевому отравлению, отмечает телеканал «Звезда».

Котельникова пояснила, что в основном соланин содержится в прошлогоднем картофеле, если он был выкопан незрелым. При прорастании же процент соланина может увеличиться.

Для отравления, отметила специалист, необходимо съесть несколько килограммов незрелого неочищенного картофеля или ботвы без предварительной варки.

Врач напомнила, что в картофеле могут содержаться нитраты, потому перед приготовлением картофельных блюд стоит оставлять очищенные клубни в воде на полчаса. Она предупредила, что в этом овоще могут содержаться тяжелые металлы, и если регулярно употреблять его в пищу, то могут наступить «плачевные последствия», пишет REGNUM.

25 ноября врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о противопоказаниях к потреблению картофеля. Так, людям с диабетом и склонным к набору веса не стоит часто есть отварной или запеченный картофель, поскольку «от него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови».